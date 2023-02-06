Сведения об украинцах, которые стали жертвами землетрясения, не поступали.

В Министерство иностранных дел уже поступило 24 обращения об отсутствии связи с украинскими гражданами, которые проживают в районах Турции, где произошли землетрясения.

Как сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook, глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопросы оказания помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.

В частности, в посольстве Украины создан оперативный штаб. Привлечены также возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.

Видео дня

Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Сейчас имеем 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", - сообщил спикер.

В то же время он отметил, что после получения обновленных данных дипломаты немедленно будут информировать родных. "Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала", - добавил спикер.

Николенко напомнил, что для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" посольства Украины в Турции: +90 539 550 98 98. Действует также "горячая линия" МИД Украины: +380 44 238 15 88.

Стоит отметить, что, по данным "Анадолу", число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 1,5 тыс. человек.

В Турции в результате разрушительного землетрясения погибли по меньшей мере 1498 человек, а 8533 - пострадали, пишет CNN со ссылкой на сведения главы Управления по чрезвычайным ситуациям Юнуса Сезера.

Смертоносное землетрясение сегодня в Турции и Сирии - что надо знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло несколько землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. Сперва СМИ писали, что мощное землетрясение в Турции и Сирии убило более 200 человек, и есть сотни раненых.

Министерство иностранных дел Украины координирует с турецкой стороной вопрос по отправке большой группы спасателей для оказания помощи в преодолении последствий мощных землетрясений.

Вас также могут заинтересовать новости: