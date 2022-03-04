В TikTok показали, как украинцы на мотоцикле с коляской угнали технику оккупантов.

В социальных сетях распространяют видео, как трое мужчин на мотоцикле с коляской угнали миномет российской армии. Они подцепили его на буксир.

"Обычные украинцы продолжают разувать "большую армию", на этот раз им достался миномет", - сказано в описании.

В какой именно области раздобыли "трофей" - не сообщается.

Отметим, 27 февраля под Каховкой украинские ромы украли у российских оккупантов танк.

"Херсонщина "жжот". В селе Любимовка цыгане украли танк. Еще раз. Цигане. Танк. Украли. У русских", - пишут местные жители.

Напомним, местные женщины Конотопа честно предупредили оккупантов, что после вторжения в Украину они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения.

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