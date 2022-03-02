Местные жители Конотопа угрожают военным РФ / Скрин видео t.me
Местные женщины Конотопа честно предупредили оккупантов, что после вторжения в Украину они могут дальше не рассчитывать на интимные отношения.
"Ты вообще знаешь, где находишься? Это Конотоп, тут каждая вторая женщина - это ведьма. У тебя завтра х*й стоять не будет", - говорит женщина на видео, обращаясь к российскому военному, сидящему на танке.
Соответствующая видеозапись облетела множество новостных Telegram-аккаунтов.
В Конотопе российских военных встретили "прокленами"
Напомним, в Николаеве захватили в плен российских военных. Украинские военные спросили, зачем военный РФ приехал в нашу страну воевать. Тот подтвердил, что их зомбируют пропагандой о "террористах" в Украине.