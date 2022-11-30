Демонтировать бюст русского поэта распорядился мэр Ананьева.

В городе Ананьев Одесской области демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Как сообщили в пресс-службе Ананьевской городской территориальной общины, бюст демонтировали согласно распоряжению ананьевского городского головы. Работы выполнили работники КП "Город-сервис".

На постаменте видны следы красной краски и надпись "Долой русификации!".

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Демонтаж памятников в Украине

Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, а также русскому полководцу Александру Суворову.

Памятник русскому полководцу Суворову открыли в Одессе в 2012 году. Его установили в Суворовском районе возле детского оздоровительного комплекса "Молодая гвардия".

В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы".

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