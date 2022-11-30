Монументы передадут художественному музею.

Одесский горсовет решил демонтировать памятник "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II, а также российскому полководцу Александру Суворову.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения депутаты приняли сегодня, 30 ноября. Согласно решению, статую императрицы демонтируют и передадут Одесскому художественному музею.

Кроме того, в решении говорится о четырех скульптурах монумента "Основателям Одессы", которые являются музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины и находятся на учете коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова".

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Четыре фигуры композиции тоже демонтируют и передадут в муниципальный музей личных коллекций им. Блещунова.

В будущем планируется, что скульптурную композицию, которая теперь расположена на Екатерининской площади, перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в парке им. Савицкого, который в прошлом назывался им. Ленинского комсомола. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что там создадут парк Советского и имперского прошлого.

Кроме того, согласно решению, монумент полководцу Александру Суворову, который установлен в начале проспекта Добровольского в Суворовском районе Одессы, также демонтируют и передадут Одесскому художественному музею.

Справка УНИАН. Памятник русскому полководцу Александру Суворову открыли в Одессе в 2012 году. Его установили в Суворовском районе возле детского оздоровительного комплекса "Молодая гвардия".

В 2007 году в Одессе провели комплексную реставрацию Екатерининской площади, в рамках которой установили памятник "Основателям Одессы" – копию оригинала, демонтированного большевиками в 1925 году. Памятник представляет собой композицию, центральной фигурой которого является российская императрица Екатерина II. Ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Из-за этого монумента в Одессе неоднократно возникали скандалы, поскольку часть горожан требовала его демонтировать.

Вопрос о сносе памятника "Основателям Одессы"

20 октября в Одессе завершен электронный опрос по решению судьбы памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является статуя императрицы Екатерины II Наибольшее количество жителей Одессы, принявших участие в голосовании, поддержали демонтаж монумента.

24 ноября исполком Одесского городского совета поддержал демонтаж и перенос памятника "Основателям Одессы". Исполком предлагал, чтобы центральную фигуру передали на временное хранение коммунальному предприятию "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", отвечающая за кладбища.

До этого указанный памятник неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести.

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