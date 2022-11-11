В дальнейшем памятник планируют обменять на украинских военнопленных или же отдать в музей.

В Житомире демонтировали бюст русскому поэту и писателю Александру Пушкину.

Как сообщает "Суспильне Житомир", демонтаж начали 11 ноября в 5:00 утра. В течение 15 минут работники сняли с постамента бюст россиянина и погрузили на машину.

Указанный памятник Пушкину создали еще в XIX веке, отмечает издание "Житомир.info".

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По словам мэра Сергея Сухомлина, в дальнейшем памятник планируют обменять на украинских военнопленных или же отдать в музей. А пока он будет храниться на КП "Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания".

Снос бюста Пушкину поддержали местные жители более 4 тыс. комментариями под заметкой Сухомлина, который определялся с судьбой памятника.

Дерусификация в Украине

Вслед за декоммунизацией на фоне полномасштабного вторжения в Украине набирает обороты дерусификация улиц и памятников. Летом Минкульт инициировал создание Рады по дерусификации, декоммунизации и деколонизации.

Отмечалось, что органы местного самоуправления в диалоге с обществом будут приходить к общему решению о демонтаже или переносе объектов советского прошлого, после чего координировать его с Радой.

В городах и селах начали исчезать памятники русским поэтам, монументы, установленные в знак дружбы с русским народом и тому подобное. На днях в Киеве дерусифицировали еще 11 улиц.

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