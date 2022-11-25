Памятник планируют со временем переместить в местный парк.

В Одессе памятник императрицы Екатерине II, который является центральной фигурой композиции "Основатели Одессы", планируют передать на временное хранение коммунальному предприятию "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", которое отвечает за кладбища.

После этого скульптурную композицию, которая теперь стоит на Екатерининской площади, вероятно, перенесут в специальную тематическую зону, обустроенную в Савицком парке в Малиновском районе, отмечается в проекте решения, который поддержал исполком Одесского городского совета.

"До обустройства в установленном законодательством порядке специальной тематической зоны в Савицком парке демонтировать и перенести скульптурное изображение императрицы Екатерине II, являющееся составной частью памятника "Основателям Одессы", в места временного хранения – на складскую территорию коммунального предприятия "Специализированное предприятие коммунально-бытового обслуживания", – указано в проекте решения.

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Четыре другие скульптуры памятника "Основателям Одессы", которые являются музейными предметами государственной части Музейного фонда Украины и находятся на учете коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей личных коллекций им. А. В. Блещунова", как планируется, также демонтируют и перенесут в указанный музей.

Демонтаж памятника императрице Екатерине II

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Одессе завершили электронный опрос относительно решения судьбы памятника "Основателям Одессы". Наибольшее количество жителей Одессы, принявших участие в голосовании, поддержали демонтаж монумента. Вчера, 24 ноября, исполком Одесского городского совета поддержал демонтаж и перенос памятника "Основателям Одессы". Окончательное решение о судьбе памятника будет принимать городской совет.

До этого указанную достопримечательность неизвестные неоднократно обливали красной краской. Также возле постамента проводили акции с требованием его снести.

Памятник "Основателям Одессы" был обустроен в 2007 году во время реставрации Екатерининской площади. В центре композиции – российская императрица Екатерина II, ее окружают сателлиты (небольшие статуи) – Григорий Потемкин, Платон Зубов, Иосиф Дерибас и Франц де Волан. Оригинальная композиция была демонтирована большевиками в 1925 году.

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