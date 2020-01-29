В Одесской области к 11 годам заключения приговорили педофила

Пенсионер изнасиловал ребенка, пришедшего к пруду ловить рыбу.

Измаильский горрайонный суд Одесской области приговорил охранника пруда, изнасиловавшего прошлым летом 9-летнего мальчика, к 11 годам лишения свободы.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

«63-летний житель Измаильского района признан виновным в изнасиловании малолетнего ребенка», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что накануне злоумышленник, которому вменяли ч. 4 ст. 152 (изнасилование ребенка) Уголовного кодекса Украины, приговорен к 11 годам лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года полиция задержала пенсионера в Измаильском районе Одесской области за изнасилование 9-летнего мальчика. Выяснилось, что злоумышленник является охранником пруда, в котором ребенок ловил рыбу. Мальчик приехал в село Кирнички в гости к родственникам, 23 июля без сопровождения взрослых он пошел на местный пруд.

Установлено, что злоумышленник подошел к ребенку со спины, закрыл рот ладонью и затащил в сторожевой домик, где изнасиловал. В октябре расследование дела было завершено.