Подозреваемый в убийстве одесской школьницы развлекается и танцует в СИЗО - мать погибшей (видео)

Мать убитой девочки обнародовала видеозапись, на которой видно, как подросток танцует под музыку и смеется.

Несовершеннолетний, который задержан по подозрению в убийстве одесской школьницы Дарьи Дробот, совершенном в ноябре прошлого года, развлекается в следственном изоляторе и смеется, танцуя под музыку.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщила мать девочки Кристина Дробот, обнародовав соответствующее видео.

«Уже 4 месяца как моя девочка не с нами, я еще не могу поверить, что больше не смогу ее обнять, поцеловать, встретить со школы, сказать, как я ее люблю…, как я скучаю… никому не понять, и врагу не пожелать это чувствовать. А вот сволочь, которая ее у меня отняла, живет полной жизнью, веселится даже находясь в СИЗО», - написала женщина.

Она также выложила видеозапись, на которой запечатлено, как молодой человек (очевидно, подозреваемый) танцует под музыку, смеется и пр. Вместе с ним – еще один несовершеннолетний, а третий человек – фиксирует происходящее на мобильный телефон.

Ситуацию также прокомментировала известная общественница, бывший сотрудник патрульной полиции Зоя Мельник, которая выразила возмущение тем, что происходит в следственном изоляторе.

«Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней Даши Дробот развлекается в СИЗО, а мама зверски убитой девочки смотрит это видео. Откуда у подозреваемого мобильный телефон, с которого он может угрожать родным и свидетелям (обычная для Украины ситуация)?», - отмечает Мельник.

Как сообщал УНИАН, утром 3 ноября 2019 года в Лиманском районе Одесской области в лесополосе было обнаружено убитой 14-летней ученицы школы №71 (Одесса) Дарьи Дробот. Установлено, что она 2 ноября вместе с друзьями отдыхала за пределами города, а потом куда-то ушла с несовершеннолетним парнем из этой же компании. Не дождавшись их возвращения, другие подростки разъехались по домам.

Позже полиция сообщила о задержании 15-летнего Кирилла Оленича, с которым пошла Дробот. Он подозревается в том, что пытался изнасиловать жертву, избил и задушил. Ранее злоумышленник дважды задерживался за грабеж, в момент совершения преступления отбывал наказание условно.

После убийства суд поместил его в СИЗО.