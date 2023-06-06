Сроки подготовки пляжей продлили до 15 июня.

В Одессе официальное открытие отдельных участков пляжей, которое планировалось 5 июня, отсрочили на десять дней. Об этом на брифинге в медиацентре Украина – Одесса рассказал начальник Одесской военной районной администрации Юрий Крук.

По его словам, сейчас действует приказ 2022 года, который запрещает пребывание на побережье и, в частности, купание в Черном море.

Кроме того, Крук отметил, что сейчас существует минная опасность, которая усилилась после штормов.

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Как известно, до 5 июня власти Одессы должны были предоставить районной военной администрации рекомендации относительно возможного открытия доступа к некоторым пляжам. Однако от городских органов власти РВА получила письмо, в котором содержится просьба продлить сроки подготовки определенных частей побережья для пляжного отдыха.

"Сроки возможного открытия некоторых пляжей продлены до 15 июня, поэтому по состоянию на сегодня есть запрет. После 15 июня, когда будут предоставлены акты об выполнении условий, при которых могут быть открыты пляжи, будет принято соответствующее решение о доступе (или нет) на некоторые участки побережья в Одессе", – пояснил Крук.

Он добавил, что коммерсанты, которые без соответствующего разрешения, уже работают на побережье, действуют незаконно, на что должны реагировать представители соответствующих органов. Аналогично нарушают запрет граждане (одесситы и гости города), отдыхающие у моря.

По словам Крука, сегодня главная задача местных властей обеспечить прием переселенцев, в частности, из Херсонской области, которые эвакуируются из-за затопления, спровоцированного подрывом Каховской ГЭС. Сейчас в Одесском районе для пострадавших уже подготовили 1 тысячу 100 мест.

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В конце мая местные власти пообещали, что на части побережья Одессы позволят купаться на отдельных участках – в пределах береговой линии – от пляжа "Ланжерон" до 16 станции Большого Фонтана.

Доступ может быть официально открыт при выполнении следующих требований: между траверсами должно быть натянуто заграждение с буями, пляжи должны быть оборудованы наблюдательными пунктами – вышками на берегу и тому подобное.

Однако сейчас многие люди без официального разрешения посещают пляжи и даже купаются, а коммерсанты работают на побережье.

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