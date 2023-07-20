Сейчас в Джанкое вода подается без перебоев, однако питьевую воду местные жители закупают отдельно.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС, который 6 июня устроили российские оккупанты, начал пересыхать Северокрымский канал вблизи города Джанкой.

"Он начал мельчать и пересыхать. В частности, речь идет о пойме Северокрымского канала, который ранее называли "городским пляжем" Джанкоя. С 2014 года туда не идет вода, однако сейчас он совсем обмелел", - рассказывает КрымЅОЅ со ссылкой на анонимные источники.

По данным источников, также значительное снижение воды наблюдается в канале на выезде из города: "Недавно вода в канале достигала верхней полосы... В то же время вода в Джанкое дается без перебоев, однако питьевую воду местные закупают отдельно", - говорится в сообщении.

Видео дня

Пока доподлинно неизвестно, повлияет ли высыхание Северокрымского канала на водоснабжение в оккупированном Крыму, потому что после аннексии полуострова россияне начали закачивать воду насосами, а не брать напрямую с канала.

В то же время отмечается: подрыв водосливной плотины Каховской ГЭС являются серьезными нарушениями значительного количества конвенционных и обычных норм международного гуманитарного права, и военным преступлением.

Больше о Северокрымском канале

Северокрымский канал - оросительно-обводнительный канал на юге Украины (Херсонская область и АР Крым). Во времена СССР и независимой Украиной использовался для переброски зарегулированного стока Днепра в засушливые степные районы юга с целью орошения сельхозугодий, водоснабжения Симферополя, Севастополя, Судака, Феодосии и Керченского полуострова. К 2014 году канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.

Подрыв дамбы Каховской ГЭС спровоцировал искусственное наводнение

В ночь на 6 июня 2023 года россияне взорвали плотину Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Произошло искусственное наводнение, которое затопило (подтопило) более 80 населенных пунктов юга Украины. Погибли люди, разрушены жилые дома. Поток пресной воды сорвал тысячи тонн почвы вместе со всеми представителями флоры и фауны, которые обитали на этой территории.

Вместе с обломками, канализационными отходами, нефтью, трупами животных и птиц и т. д грязная вода попала в Черное море, в частности на побережье Одесской области. Некоторых животных удалось спасти - их прибило к берегу на островках и люди их вытащили на сушу.

Вас также могут заинтересовать новости: