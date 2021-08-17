Центр будет работать в Украине и помогать странам Европы в преодолении чрезвычайных ситуаций.

В Министерстве внутренних дел Украины рассматривают возможность создания Центра противодействия природным стихийным бедствиям.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил на встрече со спасателями, которые вернулись с ликвидации пожаров в Греции, сообщили в пресс-службе МВД.

"МВД разрабатывает проект создания Центра противодействия природным стихийным бедствиям, который будет работать в Украине, а затем помогать и Европе в преодолении чрезвычайных ситуаций", - заявил он.

Глава правоохранительного ведомства поблагодарил спасателей за ликвидацию пожаров в Греции и выразил надежду, что приобретенный опыт пригодится на службе государству.

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В МВД отметили, что с 6 августа более 100 украинских пожарных помогали тушить пожары в Греции, которые возникли из-за рекордной жары и действия людей.

С начала работ сводным отрядом ГСЧС, в частности, спасены два населенных пункта Спатари и Метохи - это 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственных здания, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец. Вблизи г.Каматриадес спасен жилой дом, 2 хозяйственные постройки, 13 ульев, 23 гектара оливкового и инжирного сада.

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Автор: Виталий Саенко