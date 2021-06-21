Эксперт рассказала, почему запасов воды не станет намного больше.

Несмотря на сильные ливни в оккупированном Крыму проблемы с питьевой водой никуда не денутся, но водохранилища немного заполнятся.

Об этом заявила крымская активистка, эколог Марина Литвиненко, передает "Апостроф".

Она пояснила, что водохранилища в Крыму питаются от поверхностного стока. И здесь важно, насколько поверхностный сток наполнит водохранилище.

"Но в Крыму такие гидрологические особенности, что вода должна сначала заполнить карстовые пустоты в известняковых массивах. После того как она там накопится, порода начнет отдавать лишнюю воду в ручейки, реки и водоемы", - отметила эколог.

Именно поэтому, считает она, водохранилища заполнятся немного и проблемы все равно останутся.

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"Важно учитывать, что водохранилища наполнялись также из подземных источников, а подземные водоносные пласты в свою очередь пополнялись из Северо-Крымского канала. Это специальная система с несколькими станциями, и на дне этого канала была положена система фильтрации. Та вода, которая текла через канал, пополняла и подземные водоносные пласты", - пояснила эколог.

Учитывая то, что 80% воды Крым получал из Северо-Крымского канала, то вряд ли водохранилища могут наполняться только дождями, добавляет Литвиненко. Она отметила, что вода залила не те участки земли, которые являются водосборными районами.

Потоп в Ялте: что известно

Напомним, в ночь на 18 июня затопило Большую Ялту. В городе приостановили работу общественного транспорта.

Ранее оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении в Крыму режима чрезвычайной ситуации.

Как сообщили ранее в Гидрометцентре Крыма, в восточных районах полуострова выпало почти две месячные нормы осадков.

Также из-за затопления Ялты российские власти города объявили об отключении водоснабжения в регионе.

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Автор: Юрий Годован