Они спасли два населенных пункта.

В Украину вернулись пожарные, участвовавшие в тушении масштабных лесных пожаров в Греции.

Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спецрейс из Афин приземлился в международном аэропорту "Киев".

Сводный отряд в составе 100 человек встретили Министр внутренних дел Денис Монастырский, Глава ГСЧС Николай Чечеткин и семьи пожарных. Спасателям поблагодарили за работу.

Читайте такжеУкраинский самолет для эвакуации не может вылететь из КабулаОтмечается, что сводный отряд ликвидировал отдельные очаги пожара по фронту более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м.

Ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховая площадь 350 кв. метров.

Также они спасли населенные пункты Спатари и Метохи.

Пожары в Греции

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Правительство Украины 5 августа приняло решение отправить для тушения пожаров сто спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из десяти областей страны.

Автор: Людмила Жерновская