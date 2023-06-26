Сообщения о вспышке эпидемии распространяются на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей.

В Министерстве здравоохранения назвали вражеской ИПСО сообщения в соцсетях о якобы вспышке холеры в южных областях Украины.

Как сообщает Минздрав, сетью массово распространяется фейк относительно вспышек холеры в областях, пострадавших от подтопления. Кроме того, такие сообщения также адресно рассылаются пользователям через мессенджеры.

"Подчеркиваем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО", - подчеркнули в Минздраве.

Отмечается, что сейчас на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Ситуация на юге Украины после подрыва Каховской ГЭС

Россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня, в результате чего затопили десятки населенных пунктов Николаевской и Херсонской областей.

На подконтрольных Украине территориях местных вывозили из подтопленных районов, часто эвакуация сопровождалась обстрелами россиян.

Однако, на оккупированных территориях захватчики просто покинули местное население один на один с катастрофой, заблокировав процесс эвакуации. Вследствие таких действий россиян известно о гибели десятков людей, однако точное количество жертв пока неизвестно.

Оккупанты до сих пор не оказывают местным медицинской и гуманитарной помощи и скрывают распространение вирусных заболеваний из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

Известно, что в некоторых населенных пунктах на захваченной россиянами Херсонщине зафиксировано вспышки вирусного гепатита А.

Кроме того, захватчики сформировали специальные группы, которые убирают тела погибших в результате затопления людей, пытаясь скрыть доказательства и следы своих преступлений.

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