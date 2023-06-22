Захватчики не проводят никаких мероприятий для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

На временно оккупированной Россией территорий Херсонской области зафиксированы вспышки вирусного гепатита А. Российские захватчики не только не пытаются стабилизировать ситуацию, но и скрывают факты увеличения уровня заболеваний.

Как сообщает Генштаб, в результате подрыва Каховской ГЭС в ряде населенных пунктов на временно захваченной территории Херсонской области резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

"Из-за отсутствия доступа гражданского населения к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде, в домашних очагах отмечены вспышки вирусного гепатита а, также существует угроза распространения других вирусных болезней", - говорится в сообщении.

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В то же время, по данным Генштаба, российские оккупанты не только не признают увеличение количества заболеваемости, а наоборот - пытаются это скрыть. В частности, захватчики не проводят никаких мероприятий для стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, что на оккупированной Херсонщине. В результате были затоплены десятки окрестных населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины, а также части Херсона.

На подконтрольной Украине территории специалисты и волонтеры проводили эвакуацию населения с подтопленных территорий, а также оказывали необходимую помощь.

В то же время, на временно захваченной россиянами территории оккупанты эвакуацию не проводили и покинули людей на произвол судьбы. Известно о десятках погибших из-за наводнения, вызванного подрывом дамбы.

По состоянию на 21 июня, подтопленными 24 населенных пункта остаются подтопленными Украины, из них 17 - на временно оккупированных территориях. При этом пропавшими без вести считаются 109 человек.

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