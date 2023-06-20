Продолжается ликвидация последствий подрыва.

Вследствие подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции на подкронтрольной Украине территории погиб уже 21 человек.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. На пятнадцатый день ликвидации последствий подрыва в Херсонской области остаются подтопленными 595 домов. Кроме того, российские захватчики продолжают обстреливать людей.

Сейчас известно о 21 погибшем, из них пять - из-за прицельных обстрелов россиян. Еще 28 человек получили ранения, 16 из них - ликвидаторы последствий катастрофы.

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Эксперты не фиксируют вспышек инфекционных заболеваний, однако людей призывают не ловить рыбу в пострадавших районах. Также постоянно отбираются пробы технической и питьевой воды - сейчас ее привозят местным жителям правоохранители.

Подрыв Каховской ГЭС: последние новости

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, сейчас пропавшими без вести считают 109 человек.

Сегодня в Офисе президента сообщили, что в Херсоне оккупанты ударили по группе спасателей, которые расчищали ил. В результате атаки один спасатель погиб, еще восемь получили ранения.

В Херсонском облсовете говорят, что российские захватчики уже начали хоронить людей, которые погибли на оккупированных территориях области после подрыва дамбы.

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