Российский теракт привел к тому, что каналы, в которых была вода, высохнут и станут непригодны для использования.

Одно из крупнейших водохранилищ Европы пересыхает после разрушения Каховской ГЭС на юге Украины. Спутниковые снимки показывают, что четыре сети каналов отсоединены от водохранилища.

ООН заявляет, что может быть затронуто снабжение питьевой водой более 700 тысяч человек, в основном на временно оккупированных Россией территориях Украины. Эксперты говорят, что потеря воды из каналов будет иметь решающее значение для производства продуктов питания в регионе, пишет ВВС.

Каховская плотина была разрушена рано утром 6 июня, что привело к масштабным наводнениям, затронувшим населенные пункты и сельскохозяйственные угодья по всему региону.

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После обрушения плотины спутниковые снимки показывают, что уровень воды как в водохранилище, так и в питающих его каналах продолжает падать.

Помимо того, что каналы были источником питьевой воды для значительной части юга Украины, они также обеспечивали орошение обширных площадей сельскохозяйственных угодий. Плотина служила защитой от наводнений в местах ниже по течению, в основном на юге и юго-западе.

Издание BBC отслеживало четыре входа в канал с помощью спутниковых снимков, и к 15 июня все они были отрублены, поскольку уровень воды в водохранилище продолжал падать.

Дальнейшие изображения показывают, что водохранилище, которое ранее содержало 18 кубических километров воды, значительно высохло.

Первыми были обнажены более мелкие части водохранилища, что позволило выявить часть первоначальной формы реки Днепр до строительства плотины в 1956 году.

Изображения показывают, что каналы все еще содержат воду дальше от водохранилища. Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы они высохли.

Перед войной около 5 840 кв. км (584 000 га) пахотных земель по обе стороны Днепра потенциально могли обслуживаться каналами, причем более половины площади зависело от ирригационных систем. По данным правительства Украины, в 2021 году эти площади дали около двух миллионов тонн зерновых и масличных культур.

Многие районы вниз по течению от водохранилища были первоначально затоплены после того, как плотина была разрушена, но долгосрочная проблема, стоящая перед производством продуктов питания, будет заключаться в потере водоснабжения из-за высыхания обширных систем каналов, по словам Инбала Бекер-Решефа, программного директора НАСА Harvest, консорциума, исследующего глобальную продовольственную безопасность.

"Каналы в основном орошают летние культуры… такие как кукуруза, соевые бобы, немного подсолнечника. Но они также орошают немного пшеницы, которая является озимой культурой, а затем много овощей и фруктов, таких как дыни", — сказала она.

В то время как некоторые культуры могут питаться только дождем, система сухих каналов может сделать сельскохозяйственные угодья уязвимыми для засухи. Это также имеет последствия для питьевой воды.

Доктор Беккер-Решеф сказал, что каналы могут начать заполняться илом, если оставить их сухими, что снижает их эффективность, и чем дольше они остаются в таком состоянии, тем хуже они становятся.

Мартин Гриффитс, координатор чрезвычайной помощи ООН, ранее заявил, что разрушение плотины окажет "огромное влияние на глобальную продовольственную безопасность", назвав этот район "житницей не только для Украины, но и для мира".

Украина является крупным экспортером подсолнечника, кукурузы, пшеницы и ячменя. Война вызвала глобальные проблемы с поставками, особенно в странах Ближнего Востока и Африки, которые в значительной степени зависят от украинского зерна.

Есть ли решение?

Восстановление плотины кажется одним из единственных долгосрочных решений по восстановлению водной безопасности в этом районе.

"Сейчас уровень воды упал, вода просто не доходит до систем каналов. Чтобы ее поднять, нужно восстанавливать плотину", — заявил Николай Сольский, министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Эксперты предупреждают, что этот район подвержен большему риску как засухи, так и наводнения, поскольку плотина помогла регулировать экстремальные подъемы и понижения уровня воды.

"В настоящее время весь водосбор ниже по течению реки не контролируется", — сказал Яап Фликвирт, советник по управлению наводнениями и прибрежной полосой в инженерно-консалтинговой компании Royal HaskoningDHV. "В более влажные периоды волны паводка просто проходят".

По словам г-на Фликверта, если плотина не будет отремонтирована или не будут установлены обширные средства защиты от наводнений, некоторые районы могут оказаться непригодными для заселения, поскольку они расположены так близко к уровню реки.

"Я ожидаю, что этим десяткам тысяч людей, которые были эвакуированы, придется какое-то время оставаться в стороне, пока эти решения не будут приняты. Трудно представить, чтобы люди возвращались в эти места в теперешней ситуации", - подытожил Фликверт.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

В ночь на 6 июня 2023 год военные Российско Федерации подорвали дамбу Каховскойй ГЭС, в результате часть населенных пунктов Херсонской области затопило. На правой части области, которую контролируют украинские военные, сразу же началась эвакуация населения, а на временно оккупированной части росиияне не спасали людей и не позволяли им выезжать, даже стреляли по тем, кто пытался спастись.

По состоянию на 21 июня, подтопленными в результате российского теракта на Каховской дамбе остаются 24 населенных пункта Украины, из них 17 - на оккупированных территориях. Кроме того, пропавшими без вести считаются 109 человек.

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