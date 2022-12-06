В Украине есть очень много добровольцев.

В Министерстве внутренних дел сделали важное заявление по призыву и мобилизации. Так, пока что нет необходимости вручать гражданам повестки на блокпостах.

Как передает корреспондент УНИАН, во время телемарафона министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что из-за большого количества добровольцев, в пунктах комплектования могут отбирать лучших из желающих.

"Сегодня у нас есть большое количество добровольцев, которые приходят к пунктам комплектования, чтобы быть мобилизованным в ряды ВСУ. Поэтому на сегодняшний день там уже могут отбирать лучших из тех, кто желает. В принципе, на сегодня нет необходимости вручать повестки на блокпостах", - отметил Монастырский.

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Мобилизация в РФ: как страна-агрессор бросает "мясо" на фронт

И если в Украине есть очень много добровольцев, ведь мужчины хотят защищать свою страну от рашистов, в РФ идти на фронт хотят не все.

Недавно стало известно, что в России разрабатывают единую электронную базу данных военнообязанных, которая позволит выдавать повестки заочно. После введения в действие эта система позволит контролировать военнообязанных, не проживающих по месту регистрации. Мало того, в РФ предложили мобилизовать на войну бездомных собак. Рашист-депутат считает, что их можно научить взрывать танки.

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