Монумент был демонтирован во время комендантского часа.

В Мелитополе российские оккупанты демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Поскольку они боятся народного сопротивления, то все сделали ночью.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне хотят силой навязать украинцам "русский мир".

"Оккупанты Мелитополя настолько хотят истребить украинское и силой навязать свой "русский мир", что террор дошел даже до памятников. При этом орки настолько боятся народного сопротивления, что как крысы вылезают из своих нор исключительно под покровом ночи", - написал он.

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Федоров напомнил, что несколько месяцев назад оккупанты вывесили на главный флагшток города свой рашистский триколор, однако почему-то сделали это "победобесие" посреди ночи.

"А вчера поздно вечером, во время комендантского часа, в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо "на подвал" забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными. Орки думают, что, спрятав памятник, они погасят сопротивление тысяч жителей, которые остаются в оккупации. Однако уже получают обратный эффект. Наши символы, как и наших жителей не сломать. Герои Украины - не на бумаге и не в камне. Они в наших сердцах и среди нас", - отметил мэр.

Ситуация в Мелитополе

Как ранее сообщал УНИАН, с начала января оккупанты начали новую волну террора против гражданского населения во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Федоров заявлял, что российские захватчики в Мелитополе начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.

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