В городе устанавливают вышки связи, чтобы прослушивать телефонные разговоры и блокировать связь.

В оккупированном Мелитополе россияне расставляют по городу новые вышки. Это делается для того, чтобы якобы "улучшить качество связи". На самом же деле так захватчики прослушивают телефонные разговоры. Кроме того, с помощью этого оборудования они отключают связь, когда через город перебрасывают технику. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В одном из микрорайонов россияне устраивают некий "офис связи" с электронным оборудованием. Будут работать неместные, чтобы не было утечки информации", - заявил Федоров.

Он убежден, что захватчики надеются таким образом взять Мелитополь под полный контроль.

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"Однако напрасно - жители "большого брата" давно не боятся", - резюмировал мэр.

Также Федоров рассказал, что россияне продолжают готовить мобилизацию на временно оккупированных территориях. Ранее там предприятиям приказали составить мобилизационные списки сотрудников, а теперь требуют их подать в военкоматы.

Ситуация на южном фронте

Украинские военные прорвали линию обороны оккупантов в зоне Работино-Вербовое. ВСУ выбили захватчиков из их окопов длиной в один километр западнее Вербового.

В то же время к северу от Токмака появился новый укрепрайон россиян. Оккупанты расположились с обеих сторон автодороги, которая ведет к недавно освобожденному ВСУ с. Роботино.

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