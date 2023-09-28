О "больших проблемах" для оккупантов на этом направлении не могут молчать даже гауляйтеры.

27 сентября украинские войска вышли на линию окопов к западу от Вербового (16 км юго-восточнее Орехова) и совершили прорыв на этом участке российской обороны.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 26 сентября, показывают, как российский беспилотник наносит удар по украинской пехоте в траншее к западу от Вербового. То, что русские применили БПЛА, свидетельствует о том, что российские силы выбиты из своих окопов длиной примерно один километр к западу от Вербового.

Гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов 26 сентября заявил, что по меньшей мере четыре украинские роты со значительным количеством бронетехники ворвались на позиции россиян на линии Работино-Вербовое после массированного артиллерийского обстрела.

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Российский военкор, горячо поддерживающий командующего Воздушно-десантных войск РФ генерал-полковника Михаила Теплинского, критикуя Минобороны РФ, ответил Рогову, что украинские войска уже прошли минные поля и противотанковые укрепления "зубы дракона" на линии Роботино-Вербовое и что украинские силы рано или поздно совершили бы такие атаки.

Аналитики отмечают, что еще один российский военный 26 сентября заявил об интенсивных взаимных обстрелах, которые делают опасными наземные действия на этой оси. Другой оккупант ответил на это заявление, заявив, что личный источник из российского 108-го полка ВДВ (7-я дивизия) сообщил об интенсивном украинском обстреле в этом районе. Он добавил, что их источник предоставил непонятную информацию о том, двигался ли этот полк к Вербовому или отходил из Вербового.

Российское военное командование в Москве отменило планы передислокации российской 106-й дивизии ВДВ в район Работино для усиления подразделений 7 и 76 дивизий

Как отмечает ISW, ситуация возле Вербового остается непонятной, поскольку известные российские военные блогеры стали заметно меньше и не так подробно сообщать о российской активности на этой линии фронта также не сообщают новости о российских неудачах.

Контрнаступление на юге

Вчера спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун анонсировал "хорошие новости" с Южного фронта.

По его словам, сейчас на окраинах Вербового ВСУ готовятся к дальнейшим действиям, создавая оборонительные рубежи. Туда россияне подтягивают свои резервы, а украинские защитники бьют по ним из артиллерии.

Затем появилась информация, что на Южном фронте элитные подразделения российской армии продолжают деградировать под давлением атак украинских Сил обороны, которые, скорее всего, уже достигли окраин Новопрокоповки.

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