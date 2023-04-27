Он якобы сам активно работал на оккупантов и вербовал на службу у других коллег.

В результате утреннего взрыва в оккупированном Мелитополе ликвидировали полицейского-предателя Александра Мищенко.

Как сообщает Телеграм-канал Mash на Донбассе, отмечается, что взрыв прогремел в подъезде дома - сработало взрывное устройство.

"В 5.15 на улице Кирова сработало взрывное устройство. 42-летний Мищенко скончался в больнице. Александр перешел на сторону России после "освобождения" Мелитополя, активно работал на своей должности, помогал другим сотрудникам полиции перейти на службу в полицию РФ", - отмечают пропагандисты.

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Взрыв в Мелитополе 27 апреля

Утром 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв. Жители города сообщали, что взрыв был в районе дома 67 на улице Героев Украины. В этом направлении мчался кортеж из скорых, полиции, пожарной. Примерно в 4:00 были слышны автоматные очереди.

Характер звуков свидетельствует о подрыве, а не о "прилете".

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