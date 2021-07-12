Военные растянули флаг длиной 128 метров и шириной 3 метра.

Украинские военные установили новый рекорд. В Мариуполе наибольшее количество военнослужащих развернули Государственный флаг.

Об этом сообщает пресс-служба 128 ОГШБр Вооруженных сил Украины в Facebook.

Бойцы Закарпатского легиона в центре Мариуполя установили рекорд Украины по наибольшему количеству военнослужащих, которые развернули Государственный флаг.

Флаг в длину 128 метров, а в ширину 3 метра. Его изготовили и привезли из Закарпатья волонтеры.

Рекорд зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на поле в селе Большая Александровка Киевской области высеяли огромный государственный герб.

8 июля герб внесли в реестр как национальный рекорд Украины в категории "Наука и Технологии". Общая площадь поля с гербом составляет 60 тысяч квадратных метров. Для высева герба подобрали современные удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными дольше.

Всего было высеяно 406 тысячи 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метров, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.

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Автор: Анастасия Горбачева