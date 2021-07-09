Трезубец внесли в реестр как национальный рекорд.

На поле в селе Большая Александровка Киевской области высеяли огромный государственный герб.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова

8 июля герб внесли в реестр как национальный рекорд Украины в категории «Наука и Технологии». Общая площадь поля с гербом составляет 60 тысяч квадратных метров.

«Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства», – отметила Ветрова.

По ее информации, для высева герба подобрали современные удобрения, семена, систему защиты, которая позволит растениям развиваться и оставаться зелеными дольше.

Читайте такжеСпели гимн и прославились: маленькие футболисты из Троещины встретились со своими кумирами и получили награду (видео)Всего было высеяно 406 тысячи 270 семян. Высота герба составляет 245,3 метров, ширина – 138 метров, площадь – 33851,4 м2.

«Рекордный трезубец высеян на поле в 12 километрах от аэропорта «Борисполь», его хорошо видно из окон самолетов, пролетающих над ним», – добавила Ветрова.

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Автор: Катерина Шварц