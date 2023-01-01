Также враг совершил более 70 обстрелов украинских территорий из РСЗО.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине, а также совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди гражданского населения уточняется", - отмечает Генштаб.

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Кроме того, враг запустил 13 иранских ударных БпЛА "Шахед-136". Все они уничтожены Силами обороны Украины.

"Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", - подчеркнули в Генштабе.

Ракетный удар по Украине 31 декабря

Днем 31 декабря 2022 года Россия осуществила очередной ракетный удар по Украине.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что противник осуществил пуски более 20 крылатых ракет из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования. 12 из них были сбиты.

Так, в результате атаки по Николаеву были ранены семеро человек.

Взрывы также раздавались в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 человек, шестерым медики оказали помощь на месте.

Позже, после массированного ракетного удара днем, Россия запустила по Украине дроны-камикадзе.

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