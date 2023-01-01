В ночь на 1 января 2023 года российские захватчики атакуют Киев ракетами. В столице работает ПВО.
Как сообщает Киевская городская военная администрация, в одном из районов Киева обломками уничтоженной ракеты было повреждено авто.
"Предварительная информация. Обломками уничтоженной ракеты повреждены авто в Шевченковском районе Киева", – говорится в сообщении.
В КГВА призвали людей находиться в укрытии до завершения воздушной тревоги.
В то же время мэр столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Голосеевском и Шевченковском районах столицы.
"В Шевченковском обломок ракеты упал на автомобиль Фольксваген и повредил капот авто. Жертв и пострадавших предварительно нет", – написал он.
Атака РФ на Киевщину 1 января
В ночь на 1 января 2023 года по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что на Киевщине работает противовоздушная оборона.
Взрывы также слышали в столице. Виталий Кличко отметил, что это – звуки работы украинской ПВО.
Позже глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил об угрозе ракетных ударов и атаки дронами.
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