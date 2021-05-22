Белорусский активист Маркелов намеревался перебросить через забор посольства Беларуси в Киеве несколько мешков с навозом.

Белорусский активист Петр Маркелов, проживающий в Украине несколько месяцев, был задержан во время одиночной акции протеста у белорусского посольства в Киеве.

Маркелов намеревался перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом, передает Украинская правда. Во время задержания активист завил, что своими действиями он хочет привлечь внимание к событиям в Беларуси и к факту смерти политзаключенного в белорусской тюрьме. Он подчеркнул, что его акция - против посольства и белорусских властей, а не против Украины.

Сотрудники Национальной гвардии Украины жестоко задержали активиста, повалили его на землю и надели наручники.

Читайте такжеВо время визита Блинкена возле Кабмина задержали лидера движения SaveФОП (видео)Один из силовиков неоднократно кричал Маркелову, что его депортируют за нарушение общественного порядка. При чем делал он это на русском языке.

"Ты на Украине сейчас находишься! Ты понял? Ты понял меня? Ты на Украине находишься!", - кричал один из силовиков.

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Автор: Ирина Погорелая