В каждом районе города установят елку.

Власти Киева подготовили для жителей и гостей столицы 14 новогодних локаций. Заработают они уже с 16 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Facebook.

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, в этом году для создания новогодних локаций снова привлекут бизнес.

"В первую очередь, это позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, которые нужны в других отраслях. В то же время, такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, которые являются магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы", - отметил чиновник.

Читайте такжеНовый год 2022: какие подарки любят знаки Зодиака и чем их удивитьМонтажные работы в ближайшее время стартуют на Софийской и Контрактовой площадях, а также у Арки дружбы народов. Кроме того, все улицы и площади украсят к праздникам, а в каждом районе Киеве установят новогодние елки.

Рождество и Новый год в Киеве

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Организаторы позаботились и о просветительской составляющей - гостей ознакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп будет состоять из панно и 38 фигурок святого семейства.

Монтировать главную елку страны начали еще 30 ноября. Откроют новогоднее дерево традиционно 19 декабря в 17:00.

С 11 декабря на ВДНХ откроется ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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Автор: Анастасия Горбачева