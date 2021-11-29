По данным организаторов, в этом году главная елка страны будет больше, чем в предыдущие годы.

Сегодня в Киеве на Софийской площади начали устанавливать новогоднюю елку.

Соответствующее видео с техникой обнародовали в Telegram-канале "Типичный Киев".

Как рассказывал ранее организатор новогодне-рождественских празднований в столице Игорь Добруцкий, в этом году главная елка страны будет больше, чем в предыдущие годы. Количество игрушек и гирлянд на ней также возрастет. Откроют новогоднее дерево традиционно 19 декабря в 17:00.

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Стоить елка и декорации 25-27 млн грн.

Традиционной ярмарки в этом году не будет. На мангалах и других приборах готовить еду не смогут из-за коронавирусных ограничений. Не будет также сцены и концерта на площади.

Также с 15 декабря в Киеве начнут работать елочные базары. Количество точек, где можно будет приобрести сосны или елки, еще неизвестно.

Напомним, в этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром. Организаторы позаботились и о просветительской составляющей - гостей ознакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп будет состоять из панно и 38 фигурок святого семейства.

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Автор: Виктория Гордиенко