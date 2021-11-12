Резиденцию Санты перенесут за город.

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром.

Организаторы позаботились и о просветительской составной: гостей ознакомят с историей рождения Иисуса Христа, а вертеп будет состоять из панно и 38 фигурок святого семейства.

Шатер украсят иллюминацией в 60 метров.

"И, как и в прошлом году, это будет очень уютно. И люди, которые подходили прямо под елку, казалось, что они приходили почти в церковь. Поэтому сам праздник будет ощутим. И рождественские мелодии добавят какой-то другой энергии именно этому святому месту", – поделился в эфире столичного радио президент Folk Ukraine, отвечающей за организацией новогодних действ, Игорь Добруцкий.

Читайте такжеИрландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для туристов из УкраиныРезиденцию Санты, который в этом году предстанет в образе волшебника-исследователя Доброчара, вместе с фестивалем иллюминации перенесли за город.

Там также установят фотозону и аттракционы с выставкой метеоритов и телескопов.

Празднование Нового года в пределах Киева

С 11 декабря на ВДНХ откроется ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

На установленном катке одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Оранжерею превратят в стеклянный домик, а гостей ждет мюзикл.

В одном из павильонов на период новогодних праздников будут экспонировать елочные игрушки прошлых веков и предметы праздничного быта. Еще один павильон отдадут под парк сказочных героев.

Автор: Яна Ставская