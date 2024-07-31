В Каменском за счет ЕС и ПРООН открыли ряд объектов: мэр Белоусов раскрыл детали

Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех крупнейших медицинских учреждений города.

Город Каменское Днепропетровской области посетили первый советник представительства Европейского союза в Украине Штефан Шлейнинг, постоянный представитель UNDP в Украине Яко Силье и представители ПРООН, рассказал на своей странице в Facebook городской голова Андрей Белоусов.

"Обсудили и осмотрели некоторые важные проекты, которые уже удалось реализовать в нашем городе благодаря плодотворному сотрудничеству. Также в формате открытого диалога пообщались с молодежью на базе Офиса восстановления и развития Каменской городской общины, созданного при финансовой поддержке Европейского союза", - говорится в сообщении мэра города.

Белоусов отметил, что при поддержке Европейского союза и ПРООН уже завершена реконструкция зданий двух учреждений среднего образования, открыто пространство социальной адаптации для людей с инвалидностью и людей старшего возраста, работает центр социальной поддержки ветеранов войны, членов их семей и членов семей погибших и умерших защитников и защитниц Украины, обустройство техникой и мебелью которого стало возможным благодаря Программе развития ООН в Украине.

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"Также наши партнеры помогли обеспечить город специально оснащенными машинами для предоставления административных, социальных и медицинских услуг населению. Продолжается реализация проектов по реконструкции зданий четырех наших крупнейших медицинских учреждений, где, кроме жителей города и района, проходят лечение раненые участники боевых действий. Каменское является одним из лидеров по привлечению европейских инвестиций в Украине. Спасибо Европейскому союзу и представителям ПРООН за поддержку, плодотворное и эффективное взаимодействие в пользу Каменской территориальной громады", - подытожил городской голова.