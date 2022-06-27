Россияне ведут насильственную интеграцию захваченного региона.

Российские оккупанты планируют открыть в Херсоне отделение подсанкционного "Промсвязьбанка".

Об этом пишет в Facebook первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Примечательно, что это один из системообразующих банков РФ, занимающих одну из ключевых ролей в обслуживании гособоронзаказа. Также этот банк включен в санкционный список США и отключен от системы SWIFT. Факт незаконного открытия в Херсоне отделения этого банка, а также наращивание темпов по выдаче единоразовой помощи в размере 10 тысяч рублей чуть ли не всем желающим, говорит о продолжении насильственной интеграции Херсонщины в экономическую систему РФ", - отмечает чиновник.

По его словам, оккупанты фактически лишили херсонцев выбора, заблокировав роботу украинских банков и не давая возможности завозить гривневую наличную массу в захваченный регион.

"Несмотря на это большинство жителей области максимально старается сохранить оборот именно в гривне, что также является своего рода формой протеста", - добавил Соболевский.

Он также рассказал о накале "внутриполитических" процессов на Херсонщине. По его данным, есть основания предполагать, что уже в ближайшее время произойдет перераспределение ролей среди известных коллаборантов, "чья воровитость и некомпетенция смогли поразить даже орков, для которых, по сути, эти два качества являются распространенной нормой".

Ранее стало известно, что оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей.