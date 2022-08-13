Провайдер уже предупредил пользователей, что оплачивать услуги пока не надо.

Российские оккупанты захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. Из-за этого провайдер может полностью прекратить свою работу в городе.

Об этом сообщается в заявлении компании.

Оккупанты пытаются перехватить контроль над сетью кабельного телевидения и интернета.

"Захвачены станции телекомпании "Норма-4" на Таврическом и Шуменском районах. Идут попытки перехвата контроля над сетью кабельного телевидения и интернета. Возможно полное прекращение работы, просим прощения у наших абонентов", - отмечается в заявлении.

Провайдер также сообщил пользователям, что в связи с обстоятельствами, оплату за интернет производить не надо.

"Из-за технических обстоятельств средства на счет поступить не смогут. Ждите дальнейших сообщений", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Херсонской области российские оккупанты отключили связь и интернет. Они распространяли фейк о том, что якобы это сделали ВСУ, чтобы заставить жителей региона перейти на российские сим-карты. Уже в июне оккупанты вернули украинскую связь и интернет.

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