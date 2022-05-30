Вероятно, ее отключили российские военные.

Вечером понедельника, 30 мая, в Херсоне и Херсонской области пропала связь.

Об этом сообщил комментарии "Суспильному" глава Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Лагута

"Орки отключили! Работает только провайдер Скайнет через Крым!",- отметил он.

Его советник Сергей Хланя отметил, что это не первая попытка оккупационных властей блокировать украинскую связь и интернет.

"Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь, и что происходят обстрелы. Но это все происходит не так. И если говорить об исчезновении связи, надо смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карточки", - говорит Хлань.

В то же время оккупанты распространяют фейк о том, что якобы связь отключили ВСУ. Хлань называет эти заявления лживой пропагандой.

"Это точно не в интересах Вооруженных сил Украины, не в интересах Украины блокировать. Наоборот, делается все, чтобы усилить сигнал, усилить интернет, чтобы обеспечить общение наших людей и доступ к объективным новостям. Все обвинения оккупанта - лживая пропаганда. По ситуации на сейчас пока нет достоверной информации. Но оккупант сознательно блокирует украинскую связь и интернет", - прокомментировал он.

Как писал УНИАН, накануне в Херсоне исчезала связь Киевстар и Vodafone и домашний интернет. Позже стало известно, что мобильная связь оператора Киевстар в Херсоне появилась, Vodafone - нет.

Также российские СМИ ранее распространили информацию о том, что Херсонская область якобы переходит на российский телефонный код +7 и в оккупированные регионы уже зашли новые операторы.

Кроме этого, появлялась информация о том, что в Херсоне начали продавать SIM-карты российских мобильных операторов.

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