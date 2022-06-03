Ранее, в конце мая оккупанты отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области.

Российские оккупанты сегодня утром возобновили работу украинских операторов мобильной связи и интернета на территории Херсонской области.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил советник председателя Херсонской областной военной администрации, боец ТРО Сергей Хлань.

Он напомнил, что оккупанты три дня назад отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области, после чего начали раздавать российские сим-карты в обмен на паспортные данные.

"Оккупанты, учуяв дух сопротивления, все-таки сегодня утром дали питание на украинские сети, и появился Киевстар и Водафон. То есть, с сегодняшнего дня оккупант опять-таки сломался с планом заставить херсонцев пользоваться исключительно российским интернетом и российской связью. Это еще одна победа херсонцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце мая в Херсонской области российские оккупанты отключили связь и интернет. Они распространяли фейк о том, что якобы это сделали ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: