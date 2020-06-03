В Харькове появились цветочные инсталляции в виде людей (фото)

Также "зеленые фигуры" установлены в Харькове возле фонтана "Зеркальная струя". там из специальных растений создана композиция гуляющей с собачкой пары.

Молодая пара, созданная из специальных кустов, расположилась на "пикнике" в сквере Стрелка.

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Композицию в виде отдыхающей пары создали харьковские озеленители, сообщилив пресс-службе Харьковского городского совета.

По задумке создателей, парень и девушка выбрались на отдых в сквер и расположились на траве для пикника. Они отдыхают на покрывале, а рядом стоит корзинка, которую они принесли с собой.

"Была идея соединить фигуры с цветником - юноша загорает, а девушка любуется цветами. Это фотозона, куда харьковчане могут зайти, сфотографироваться и не испортить газон", - рассказал заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

Также "зеленые фигуры" установлены в Харькове возле фонтана "Зеркальная струя". Там из специальных растений создана композиция гуляющей с собачкой пары.

Кроме этого, в ближайшее время, на площади Независимости будет установлена "зеленая фигура" в виде руки, поддерживающей дерево.

Харьковские озеленители рассказали, что такие фигуры делаются при помощи стального каркаса из тонких труб, который потом обшивают самшитом.

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