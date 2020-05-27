Жителям Харькова в следующем году планируют поднять тарифы на холодную воду и канализацию

Действующие тарифы на холодную воду и канализацию приняты с 5 февраля 2020 года.

Коммунальное предприятие пересмотрело тарифы на следующий год на централизованное водоснабжение и водоотведение - они могут вырасти в среднем на 21%.

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По словам заместителя генерального директора - директора финансово-экономического департамента «Харьковводоканала» Яны Хайло, до 1 июня предприятия Украины обязаны представить в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, расчеты тарифов на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передает 057.ua.

«Харьковводоканал» предлагает следующие тарифы:

на централизованное водоснабжение: для водоканалов – 6,21 за 1 м³ (без НДС) или 7,452 грн за 1 м³ (с НДС) - на 16,7% больше;

населения и юрлиц – 15,50 грн за 1 м³ (без НДС) или 18,60 грн за 1 м³ (с НДС) - на 22,1% больше;

на централизованное водоотведение: для субъектов хозяйствования в сфере ЦВО – 3,02 грн за 1 м³ (без НДС) или 3,624 грн за 1 м³ (с НДС) - на 28,5% больше;

населения и юрлиц – 9,19 грн за 1 м³ (без НДС) или 11,028 грн за 1 м³ (с НДС) - на 19,7% больше.

Действующие тарифы на холодную воду и канализацию приняты с 5 февраля 2020 года. Сравнительно с предлагаемыми тарифами они ниже в среднем на 1-3 грн за кубометр.

Замдиректора коммунального предприятия отметила, что при формировании новых тарифов на предприятии учли прогнозный индекс роста цен производителей промышленной продукции, прогнозируемый рост прожиточного минимума, от которого зависит размер фонда оплаты труда и отчислений - на 5,3%, увеличение расходов на электроэнергию – на 18,7%. Также в связи с изношенностью водопровода (57,5%) и канализационных коллекторов (79,9%) в стоимость услуг включили средства на ремонт фонда предприятия.

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