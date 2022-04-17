Бюст снесли с постамента и вывезли на свалку.

В Харькове спецподразделение KRAKEN (спецподразделение полка специального назначения "Азов") демонтировало памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

Об этом в Telegram сообщил один из лидеров спецподразделения Константин Немичев.

"Спецподразделение KRAKEN демонтировало памятник кумиру Путина маршалу-мяснику Жукову", - отметил он.

Немичев опубликовал видео, как с помощью грузовика бюст сносят с постамента, загружают его на самосвал и вывозят на свалку.

"Жуков - урод, который виновен в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах. Все эти преступления сегодня актуальны для российской армии, как никогда. Путин хотел настоящей декоммунизации - он ее получил", - добавил Немичев.

Новая волна дерусификации в Украине: что известно

На фоне кровавой войны России против Украины в городах началась новая волна дерусификации. В частности, мэр Днепра Борис Филатов анонсировал, что в списке на переименование уже есть около 20-25 улиц, которые названы в честь русских.

В Киеве планируется переименовать 5 станций метрополитена - "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов"и" Площадь Льва Толстого".

В городе Кременчуг на Полтавщине уже начат процесс дерусификации названий улиц города. Уже 15 апреля на сессии городского совета переименована улица имени русского поэта Маяковского. Ей дали новое название – единение Украины. Кроме того, в Ужгороде демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину.

Ты во Львове ко Дню города (7 мая) планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь русских деятелей, а на территории мемориального комплекса Холм Славы, демонтировали советскую символику.

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