Над переименованием работает специальная комиссия

В Львове ко Дню города (7 мая) планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей.

Об этом мэр Андрей Садовый рассказал во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

С инициативой дерусификации выступили львовские ученые, политологи и общественные деятели.

Над переименованием работает специальная комиссия под руководством первого заместителя городского головы.

"Эта комиссия совместно с профессурой, с учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Но это надо делать с умом. Потому что уже на некоторые названия улиц есть по 4-5 вариантов, как они должны называться", - сказал Садовый.

Известно, что дерусифицируют более 30 улиц, названных в честь известных россиян и названий местностей в РФ. То, какие именно улицы переименуют и в честь кого их назовут, обещают сообщить позже.

Мэр добавил, что переименование состоится - по традиции - в мае.

"Как раз эта рабочая группа к маю закончит свою работу, и мы примем решение. Но не так чтобы через 5-10 лет снова что-то менять, а чтобы оно было на следующие 100 лет", - отметил он.

Новая волна дерусификации в Украине: что известно

На фоне кровавой войны России против нашей страны и городах Украины местные власти взяли курс на дерусификацию.

В частности, мэр Днепра Борис Филатов анонсировал, что списке на переименование уже есть около 20-25 улиц, которые названы в честь россиян.

В Киеве планируется переименовать 5 станций метрополитена - "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и " Площадь Льва Толстого".

В городе Кременчуг на Полтавщине уже начат процесс дерусификации названий улиц города. Уже 15 апреля на сессии городского совета переименована улица имени русского поэта Маяковского. Ей дали новое название – Единения Украины.

Также города очищаются от памятников российским художникам. Например, в Ужгороде демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

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