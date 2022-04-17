Также разбито 10 единиц бронетанковой техники (БМП и БТР) врага.

На Харьковском украинские воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по российским оккупантам.

Как сообщает Госпогранслужба, на Слобожанском направлении ВСУ уничтожили колонну морпехов РФ.

"На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники", – говорится в сообщении.

Речь идет об уничтожении вражеских БМП и БТР, а также колонну подразделений морской пехоты российских оккупантов.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, направлявшихся в сторону Изюма.

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