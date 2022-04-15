В списке на переименование уже есть около 20-25 улиц.

В городе Днепр очень много улиц, которые имеют названия, связанные с Россией, которые надо переименовать.

Об этом заявил мэр города Борис Филатов в эфире телеканала ДніпроTV.

"По всей стране идет массовая дерусификация. И мы будем отказываться от российских географических названий", - отметил городской председатель.

"Знаете в чем проблема? Когда мы подняли количество ("российских" - ред.) улиц, их такое количество, что у нас даже новых наименований нет. Их просто десятки – всякие Барнаульские, Абхазские... это просто список. Скажу сразу, мы все и не успеем переименовать на этой сессии", - рассказал мэр.

Филатов сообщил, что в списке уже около 20-25 улиц. Сессия состоится в среду 20 апреля. По его словам, депутаты соберутся не в мэрии из-за риска обстрела.

Как сообщал УНИАН, в Ужгороде переименуют 58 улиц, которые названы в честь российских деятелей.

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