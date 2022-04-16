С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Теперь их передадут музею "Территория террора".

Во Львове, на территории мемориального комплекса "Холм Славы", демонтировали советскую символику.

Об этом сообщил первый заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко. Он отметил, что демонтаж символов советского режима был проведен сегодня, 16 апреля.

С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Теперь их передадут музею "Территория террора".

Холм Славы во Львове

Холм Славы — мемориальный комплекс, где похоронены российские и советские военные, погибшие в годы Первой и Второй мировой войны.

В 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено.

В апреле 2016 года депутаты Львовского горсовета обратились к мэру Львова с просьбой демонтировать "Монумент Славы". Они отметили, что дальнейшее существование во Львове этого мемориала является нарушением принятых весной 2015 года законов о декоммунизации.

16 февраля 2018 года на территории мемориала были разбиты плиты на монументе борьбы против нацизма. Была сбита железная надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской было написано "памятник оккупантам".

2 февраля 2019 года были демонтированы пять горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и переданы в музей "Территория террора", а 3 марта была снесена сама стела.

Как сообщал УНИАН, во Львове ко Дню города (7 мая) планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей.

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