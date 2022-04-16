Во Львове, на территории мемориального комплекса "Холм Славы", демонтировали советскую символику.
Об этом сообщил первый заместитель городского председателя Львова Андрей Москаленко. Он отметил, что демонтаж символов советского режима был проведен сегодня, 16 апреля.
С мемориала сняли советскую звезду и знак "серп и молот". Теперь их передадут музею "Территория террора".
Холм Славы во Львове
Холм Славы — мемориальный комплекс, где похоронены российские и советские военные, погибшие в годы Первой и Второй мировой войны.
В 1992 году Львовский областной совет принимал решение демонтировать советские военные мемориалы во Львове, однако это решение позже было отменено.
В апреле 2016 года депутаты Львовского горсовета обратились к мэру Львова с просьбой демонтировать "Монумент Славы". Они отметили, что дальнейшее существование во Львове этого мемориала является нарушением принятых весной 2015 года законов о декоммунизации.
16 февраля 2018 года на территории мемориала были разбиты плиты на монументе борьбы против нацизма. Была сбита железная надпись "Победителям над нацизмом" и на этом месте белой краской было написано "памятник оккупантам".
2 февраля 2019 года были демонтированы пять горельефов в честь советских солдат со стелы памятника и переданы в музей "Территория террора", а 3 марта была снесена сама стела.
Как сообщал УНИАН, во Львове ко Дню города (7 мая) планируют переименовать более 30 улиц, названных в честь российских деятелей.