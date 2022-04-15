Планируется переименовать 5 станций метрополитена – "Минскую", "Героев Днепра", "Берестейскую", "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".

Начался онлайн-опрос о переименовании 5 станций метро в Киеве, названия которых связаны с Россией или Беларусью.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

"Недавно я предложил изменить названия 5 станций метрополитена – "Минской", "Героев Днепра", "Берестейской", "Дружбы народов" и "Площади Льва Толстого". Эта инициатива нашла широкую поддержку", – отметил он.

Чтобы предложить свой вариант, нужно заполнить онлайн-форму. Опрос продлится до 15 мая 2022 года, после чего профильная комиссия по переименованиям сделает свой вывод.

"Хочу подчеркнуть, что вопрос переименования не является приоритетным сейчас. Совсем. Киев оживает, однако война не кончилась. Поэтому мы возобновляем инфраструктурную и транспортную работу, учитывая ситуацию с безопасностью и все возможные риски. В то же время, как уже назвали этот процесс, дерусификация – это также работа, которую должны сделать", – добавил Брагинский.

Дерусификация в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше городов отказываются от названий улиц, учебных и культурных заведений, которые ассоциируются со страной-агрессором.

В трех городах Украины уже снесли памятники российскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, историки, активисты и представители местной власти в разных регионах массово подают предложения о переименовании улиц и площадей, связанных с деятелями из РФ. УНИАН собрал самые громкие переименования.

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