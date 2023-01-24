Уцелела 19-летняя кошка и 11-летняя шиншилла, рассказала их хозяйка.

Это видео облетело всю страну: когда спасатели вытащили из-под завалов в доме в Днепре клетку с неповрежденной шиншиллой, в это невозможно было поверить.

Журналистам 1+1 удалось разыскать и пообщаться с владелицей животного Ириной Спесивцевой. Она была на расстоянии одной комнаты от эпицентра попадания.

В момент "прилета" по дому женщина с сыном были на кухне, оправилась она от крика сына и просьбы к ней не умирать. Квартира Ирины расположена на втором этаже, она начала кричать о помощи. К счастью, сын остался невредимым. У женщины черепно-мозговая травма и осколочные ранения по всему телу.

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Но они - не единственные, кто уцелел в той квартире. В своей клетке уцелела белоснежная 11-летняя шиншилла. Произошло еще одно чудо: выжила и 19-летняя кошка Ирины, ее достали из-под завалов на четвертый день после попадания российской ракеты в дом.

"Кошка и шиншилла - это часть моей жизни, это память о моей квартире, о моем прошлом", — говорит женщина.

Как трагедия в Днепре поломала судьбы жителей печально известного дома

14 января Россия попала ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживали около 1,7 тыс. человек. Число жертв достигло 46.

Трагедия в Днепре унесла жизни целой семьи - погибла Анастасия Игнатенко, Дмитрий Гузь и их 1,5-летний сын Макар. Тело мальчика так и не нашли.

Дедушка-житель 9-этажки не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам 17 января, проклиная их. Он потерял внука вследствие "прилета".

Сын погибшей возле многоэтажки в Днепре Ирины Саламатенко Игорь написал последнее трогательное письмо о маме. Он довел до слез сеть, его невозможно спокойно читать, душа разрывается на куски.

Во время попадания Х-22 в Днепре 28-летний Алексей Зеленский и его 11-месячный сын Никита погибли. Их жена и мама Катерина чудом выжила, хотя все были в одной комнате.

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