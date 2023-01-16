Отмечается, что пару нашли в объятиях.

Спасатели достали из-под завалов в Днепре беременную женщину и ее супруга. К сожалению, пара не выжила.

По данным Telegram-канале "Скринька Пандори", муж пытался накрыть жену от завалов во время ракетного удара России по жилому дому в Днепре. Отмечается, что пару так и нашли в объятиях

"Муж погиб вместе с женой. В полиции нам сообщили, что на данный момент ищут родственников молодой пары на территории Украины", - говорится в сообщении.

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Ракетный удар по Днепру - что известно

14 января россияне попали ракетой в девятиэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тысячи человек. В результате атаки полностью уничтожен подъезд.

Оккупанты ударили по жилому дому ракетой Х-22, которую спроектировали еще в СССР, чтобы бить морские группировки и авианосные группы.

16 января в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 13:00 удалось спасти 39 человек, из них шесть детей, погибли 40 человек, из них три ребенка, травмированы 75 человек, из них 14 детей, получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах.

Разбор завалов продолжается и сейчас, спасатели пытаются найти всех,кто числится безвести пропавшим.

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