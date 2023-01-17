Без вести пропавшими остаются 20 человек, четверо из которых - дети.

В Днепре еще не опознаны 15 тел погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому дому.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины со ссылкой на главу Нацполиции Игоря Клименко. Так, согласно информации о последствиях ракетного удара по многоэтажке по состоянию на 13:30, 39 человек спасены, из них шестеро детей; 44 человека погибли, из которых пятеро детей; 79 человек травмированы, среди них 16 детей.

"Без вести пропавшими остаются 20 человек, четверо из которых - дети. Неидентифицированы 15 тел погибших", - отметил Клименко.

Видео дня

Он добавил, что пятеро детей остались сиротами. Над тремя опекунство оформляют родственники. Два ребенка сейчас под опекой государства, поскольку не имеют близких, которые могли бы о них позаботиться.

"В полиции Днепропетровской области продолжают работать антимародерные группы. Обеспечена охрана подъездов для недопущения краж имущества из заброшенных квартир", - говорится в сообщении.

Всего с заявлениями в полицию обратилось 487 пострадавших.

Удар по многоэтажке в Днепре

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где жили более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк Российской Федерации.

Сегодня, 17 января, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 13:00 поисково-спасательные работы в г. Днепр на месте ракетного удара были завершены.

Вас также могут заинтересовать новости: