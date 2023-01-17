Соседи вместе встречали Новый год, а через две недели четверо из них погибли.

В результате удара российской ракеты Х-22 по дому в Днепре разрушена не одна семья и не одна судьба. Жительница дома Ольга Кореновская потеряла из-за атаки России мужа Михаила. Она в своем Instagram опубликовала фото с празднования с соседями Нового 2023 года. На этой фотографии четырех людей уже нет в живых.

Семьи, жившие по соседству печально известного дома в Днепре, сфотографировались за праздничным столом. Все они улыбчивы и счастливы, что имели возможность встретить Новый год вместе. Но жизнь четверых из этой компании забрала Россия, написала Кореновская:

"Мы вместе встречали Новый год... Соседи 8 и 9 этаж. На этом фото четыре человека погибли (мой муж, муж и жена и девочка 15 лет). Дети остались сиротами. А другие дети остались без отца".

Напомним, на момент попадания ракеты Ольга была на прогулке с детьми, а ее муж Михаил, тренер по боксу, после соревнований приехал в квартиру, собрался и должен был присоединиться к прогулке с семьей. Только он погиб после "прилета" ракеты в дом.

Трагедия в Днепре 14.01.2023 вследствие прилета Х-22 в дом

14 января 2023 года Россия попала в 9-этажный жилой дом в Днепре. На сегодня число жертв достигло 44 человек, поисково-спасательные работы завершены.

Напомним, одна жительница Днепра чудом спаслась после попадания российской ракеты в ее жилище. На момент атаки она находилась в ванной.

В результате варварской атаки РФ на жилую многоэтажку в Днепре погибли супруги Марченко, которые сбежали из Никополя. Их дети чудом остались живы.

19-летняя девушка в результате попадания ракеты в дом в Днепре 14 января потеряла глаз, она сейчас находится в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Один из пострадавших в результате удара РФ по жилому дому в Днепре не смог сдержать эмоций и обратился к россиянам 17 января, проклиная их. Его внука так и не нашли под завалами до сих пор.

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