Теперь все владельцы разрушенного жилья смогут подать заявление в международный Реестр убытков.

Владельцы разрушенного жилья на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий смогут подать заявление в международный Реестр убытков через "Дію".

"Данные из этого Реестра станут основой для репараций, которые Россия должна заплатить. Расширили возможности для владельцев жилья и начинаем бета-тестирование обновленного сервиса", – сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр призвал участвовать в бета-тестировании и подавать заявления в Реестр через "Дію", даже если:

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жилье на оккупированных территориях или в зонах боевых действий;

право собственности не зарегистрировано в Реестре вещных прав на недвижимое имущество;

нет акта от местной власти об обследовании поврежденного или уничтоженного жилья и вы не подавались на "еВідновлення".

Отмечается, что для участия в тестировании нужно быть совершеннолетним гражданином Украины и иметь карточку налогоплательщика. Записаться на бета-тест услуги можно по ссылке.

"Станьте первыми, кто протестирует обновленный сервис. После беты он будет доступен для всех", – добавил Федоров.

Заявление об убытках из-за "Дії"

"Дія" стала важной частью передачи и отражения масштабов убытков от российской агрессии. С апреля 2024 года украинцы имеют возможность через "Дію" подать заявление о поврежденных или уничтоженных квартирах, домах, дачах и т. д., если есть Акт об обследовании от местных властей.

21 мая украинцы получили возможность сообщить на портале "Дія" в международный Реестр убытков о поврежденном или уничтоженном имуществе. До этого услуга была доступна только в государственном приложении "Дія".

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