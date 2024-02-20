В Украине упростили процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект, что является необходимым условием для получения государственной компенсации по программе "єВідновлення". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
"Забронировали жилой сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Помогаем людям - упрощаем процедуру", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отныне для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или местного совета. Этот документ нужен, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.
Получить извлечение из реестра поврежденного и уничтоженного жилья можно:
- у любого нотариуса, имеющего доступ к реестру;
- в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.
"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", - добавили в ведомстве.
"єВідновлення" - последние новости
В прошлом году в Украине стартовала программа "єВідновлення". С ее помощью граждане могут получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.
В августе в Украине стартовал новый этап "єВідновлення". Украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.
В декабре украинцы начали получать выплаты на капитальные ремонты в рамках программы "єВідновлення".
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