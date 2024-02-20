В Украине упростили этап, который занимал больше всего времени и усилий для получения компенсации за разрушенное жилье.

В Украине упростили процедуру прекращения права собственности на уничтоженный объект, что является необходимым условием для получения государственной компенсации по программе "єВідновлення". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

"Забронировали жилой сертификат? Нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект. По отзывам первых владельцев нового жилья, этот этап занимал больше всего времени и усилий. Помогаем людям - упрощаем процедуру", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне для прекращения права собственности на уничтоженный объект недвижимости достаточно выписки из реестра поврежденного и уничтоженного имущества, который можно получить у нотариуса или местного совета. Этот документ нужен, если после обследования разрушенного жилья комиссия не выдала копию акта.

Видео дня

Получить извлечение из реестра поврежденного и уничтоженного жилья можно:

у любого нотариуса, имеющего доступ к реестру;

в местном совете, где расположен уничтоженный объект недвижимости.

"Прекратить право собственности на уничтоженное жилье нужно не раньше чем вы получите жилищный сертификат и забронируете по нему средства, но до того, как вы заключите сделку купли-продажи", - добавили в ведомстве.

"єВідновлення" - последние новости

В прошлом году в Украине стартовала программа "єВідновлення". С ее помощью граждане могут получить средства от государства на ремонт поврежденного в результате войны жилья.

В августе в Украине стартовал новый этап "єВідновлення". Украинцы получили возможность подать заявление на получение компенсации за полностью разрушенное жилье.

В декабре украинцы начали получать выплаты на капитальные ремонты в рамках программы "єВідновлення".

Вас также могут заинтересовать новости: